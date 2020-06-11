Son Dakika: Başkan Gökhan Yüksel canlı yayında usta gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Son Dakika: Başkan Gökhan Yüksel canlı yayında usta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Son dakika güncel haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bir Ülke Bir Kent" adlı YouTube kanalının canlı yayın konuğu oldu.

Son Dakika: Başkan Gökhan Yüksel canlı yayında usta gazetecilerin sorularını yanıtladı, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bir Ülke Bir Kent" adlı YouTube kanalının canlı yayın konuğu oldu. Duygu Demirdağ'ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında Başkan Gökhan Yüksel, usta gazeteciler İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek ile iletişim bilimci Ali Haydar Fırat'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.


Konuk olduğu programda Korona virüs sürecinde belediyenin faaliyetlerinin sorulması üzerine süreç boyunca Kartal'da yapılan çalışmaları anlatan Başkan Gökhan Yüksel, "Korona virüs kapsamında 10 Mart 2020 tarihinden itibaren koşulan bir maraton var. Bu maratonda komşularımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ciddi bir organizasyon gerekiyordu. Bu organizasyonun içine mülki amirliği, kaymakamlığı, ilçe sağlık müdürlüğünü, hastane başhekimliğini, STK'ları, dernekleri ve ağırlıklı olarak oda başkanlarını da kattık. Ciddi bir operasyona girdik. Bunları çok kısa ifade etmek gerekirse, bize 10 Mart ve öncesi günlük 200 çağrı geliyorsa Mart ayının ortalarına doğru bu sayı 2 bin 500'leri buldu. Bu talepleri karşılayabilmek için iyi bir iletişim merkezinizin olması gerekiyor. Biz de korona sürecinden önce iyi bir iletişim merkezi kurmuştuk. Yaklaşık 60 arkadaşımızın telefonlarla boğuştuğu, diğer bir 60 arkadaşımızın da o gelen telefonlara geri döndüğü devasa bir organizasyondan bahsediyorum. Bir de sahada bu işleri gerçekleştiren arkadaşlar vardı. Bu organizasyonları yaparken ağırlıklı olarak hijyen çalışmaları ve gıda destek paketlerini vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Yaklaşık 70-80 günlük bu süreçte 100 bine yakın telefon aldık ve çoğunlukla gıda destek paketleriyle alakalıydı. Elbette ki komşularımızın yardımına koştuk. Çünkü günlük yaşayan, aylık yaşayan ve işi olmayan komşularımız vardı ve bu süreçte daha fazlası bu kervana katılınca biz de tabiri caizse lokmamızı paylaştık. Hızlıca temin ettik, gönüllüleri devreye soktuk, kendimiz satın aldık. 100 bine yakın çağrının yaklaşık 30 bini gıda kolisi, 10 bine yakını ilaçlama ve yine 10 bine yakını hijyen kiti dağıtımı ile ilgiliydi. Biz kendi imkanlarımızla maske üretimini Büyükşehir Belediyemizle organize edip 5-6 bin haneye maske paketleri gönderdik. Bununla birlikte fiyat denetimleriyle alakalı ilk zamanlarda çok fazla aramalar oldu. Sokak hayvanlarıyla ilgili çok ciddi talepler geldi. Bu 100 bin telefon bize çok şey öğretti. Komşularımızın daha çok neyi talep ettiğini analiz ettik. Yeni normal sürecine de bu telefonlardan öğrendiklerimizle çok çabuk adapte olduk. Sokağa çıkma kısıtlaması olan komşularımızın izin günlerinde sahile ve parklara gittiğini gördük. Bunun üzerine yaklaşık 10 noktada maske, su ve şapka dağıtımı yaptık. Ekonomik durumu iyi olmayan bin 700'e yakın komşumuza yaklaşık 2-3 milyon liralık sosyal yardım yaptık" ifadelerini kullandı.


"Parti rozetini bir kenara bırakıp bütün komşularımızı kucaklıyoruz"


Canlı yayın esnasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yerelden Genele İktidar Perspektifi'ne değinerek izledikleri yolu açıklayan Başkan Gökhan Yüksel, "Göreve geldiğimiz günden beri parti rozetini bir kenara bırakıp bütün komşularımızı kucaklama gayretimiz var. Bizden hizmet talep eden komşularımıza, 'Hangi partiye oy verdiniz?' gibi garip sorularımız olmuyor. Daha çok 'Nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl işinizi çözebiliriz, nasıl katkı sunabiliriz?' gibi sorular yöneltiyor ve aldığımız cevaba göre koşuşturuyoruz. Bizim bu gayretimiz elbette ki 500 bine yakın nüfusa sahip ilçemizdeki bütün komşularımızın ilgisini ve alakasını çekiyor. Biz, komşularımızın taleplerini karşılamaya çalışırken gönüllerini de kazanmak istiyoruz. Biz gerçekten hizmet etmek istiyoruz. Doğup büyüdüğümüz Kartal'da iyi ve faydalı işler yapıp buradaki yaşam standardını daha ileriye götürmek için gayret ediyoruz. Kısacası Kartal'a artı değer katmaya çalışıyoruz. Bizim bu gayretimiz de Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi yerelden genele gidecek başarının ayak izleri... Bizler ne kadar başarılı olursak, ne kadar komşumuzun gönlünü kazanırsak, ne kadar çok iyi işlere imza atarsak, komşularımız elbette ki genel siyasette de tercihlerini bir daha sorgulayabilirler" dedi.


"Kartal'ın 25 yıllık sorununu çözen bir hamle"


Kartal Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile üst seviyede bir koordinasyonla çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, "Göreve geldikten sonra yoğun yağışların olduğu dönemlerde özellikle Kartal Meydanı civarında oluşan su baskınlarının, yapılacak yeni bir altyapı düzenlemesi ile çözülmesi gerektiğini Büyükşehir Belediye Başkanımızla paylaşma imkanımız oldu. Maalesef geçtiğimiz 10 yılda ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasındaki iletişimsizlikten kaynaklı bu sorunları aşamamıştık. Bu sürecin sonunda hem Fen İşleri Müdürlüğümüz hem de İSKİ, çok hızlı bir şekilde olaya müdahil olup birden fazla noktada önümüzdeki 100 yılın altyapısını oluşturacak çalışmalara başlamış oldu. Çalışmalardan dolayı esnaf ve vatandaşlarımız mutlu. Bu, Kartal'ın 25 yıllık sorununu çözen bir hamle. Koordinasyon toplantıları sayesinde bunlar oluyor. Şunun da altını çizeyim, 39 ilçe belediyesine bu davetler yapılıyor. Burada siyaset üstü bir bakış var" dedi. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 12:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Başkan Gökhan Yüksel canlı yayında usta gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak
Kütüphaneye giden genç kıza Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor         
18:53
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti         
18:40
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir         
18:24
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu         
18:17
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı         
17:55
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak         
17:50
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi         
17:26
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:13
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek         
17:12
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı         
17:11
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti         
17:09
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi         
17:04
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı         
16:53
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı         
16:49
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu         
16:47
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor         
16:37
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz         
16:35
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti         
16:27
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi         
16:26
Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı         
16:12
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor         
16:07
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı         
16:05
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu         
15:56
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi         
15:50
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 19:13:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Başkan Gökhan Yüksel canlı yayında usta gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]