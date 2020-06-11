Son Dakika: Başkan Gökhan Yüksel canlı yayında usta gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bir Ülke Bir Kent" adlı YouTube kanalının canlı yayın konuğu oldu. Duygu Demirdağ'ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında Başkan Gökhan Yüksel, usta gazeteciler İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek ile iletişim bilimci Ali Haydar Fırat'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.



Konuk olduğu programda Korona virüs sürecinde belediyenin faaliyetlerinin sorulması üzerine süreç boyunca Kartal'da yapılan çalışmaları anlatan Başkan Gökhan Yüksel, "Korona virüs kapsamında 10 Mart 2020 tarihinden itibaren koşulan bir maraton var. Bu maratonda komşularımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ciddi bir organizasyon gerekiyordu. Bu organizasyonun içine mülki amirliği, kaymakamlığı, ilçe sağlık müdürlüğünü, hastane başhekimliğini, STK'ları, dernekleri ve ağırlıklı olarak oda başkanlarını da kattık. Ciddi bir operasyona girdik. Bunları çok kısa ifade etmek gerekirse, bize 10 Mart ve öncesi günlük 200 çağrı geliyorsa Mart ayının ortalarına doğru bu sayı 2 bin 500'leri buldu. Bu talepleri karşılayabilmek için iyi bir iletişim merkezinizin olması gerekiyor. Biz de korona sürecinden önce iyi bir iletişim merkezi kurmuştuk. Yaklaşık 60 arkadaşımızın telefonlarla boğuştuğu, diğer bir 60 arkadaşımızın da o gelen telefonlara geri döndüğü devasa bir organizasyondan bahsediyorum. Bir de sahada bu işleri gerçekleştiren arkadaşlar vardı. Bu organizasyonları yaparken ağırlıklı olarak hijyen çalışmaları ve gıda destek paketlerini vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Yaklaşık 70-80 günlük bu süreçte 100 bine yakın telefon aldık ve çoğunlukla gıda destek paketleriyle alakalıydı. Elbette ki komşularımızın yardımına koştuk. Çünkü günlük yaşayan, aylık yaşayan ve işi olmayan komşularımız vardı ve bu süreçte daha fazlası bu kervana katılınca biz de tabiri caizse lokmamızı paylaştık. Hızlıca temin ettik, gönüllüleri devreye soktuk, kendimiz satın aldık. 100 bine yakın çağrının yaklaşık 30 bini gıda kolisi, 10 bine yakını ilaçlama ve yine 10 bine yakını hijyen kiti dağıtımı ile ilgiliydi. Biz kendi imkanlarımızla maske üretimini Büyükşehir Belediyemizle organize edip 5-6 bin haneye maske paketleri gönderdik. Bununla birlikte fiyat denetimleriyle alakalı ilk zamanlarda çok fazla aramalar oldu. Sokak hayvanlarıyla ilgili çok ciddi talepler geldi. Bu 100 bin telefon bize çok şey öğretti. Komşularımızın daha çok neyi talep ettiğini analiz ettik. Yeni normal sürecine de bu telefonlardan öğrendiklerimizle çok çabuk adapte olduk. Sokağa çıkma kısıtlaması olan komşularımızın izin günlerinde sahile ve parklara gittiğini gördük. Bunun üzerine yaklaşık 10 noktada maske, su ve şapka dağıtımı yaptık. Ekonomik durumu iyi olmayan bin 700'e yakın komşumuza yaklaşık 2-3 milyon liralık sosyal yardım yaptık" ifadelerini kullandı.



"Parti rozetini bir kenara bırakıp bütün komşularımızı kucaklıyoruz"



Canlı yayın esnasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yerelden Genele İktidar Perspektifi'ne değinerek izledikleri yolu açıklayan Başkan Gökhan Yüksel, "Göreve geldiğimiz günden beri parti rozetini bir kenara bırakıp bütün komşularımızı kucaklama gayretimiz var. Bizden hizmet talep eden komşularımıza, 'Hangi partiye oy verdiniz?' gibi garip sorularımız olmuyor. Daha çok 'Nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl işinizi çözebiliriz, nasıl katkı sunabiliriz?' gibi sorular yöneltiyor ve aldığımız cevaba göre koşuşturuyoruz. Bizim bu gayretimiz elbette ki 500 bine yakın nüfusa sahip ilçemizdeki bütün komşularımızın ilgisini ve alakasını çekiyor. Biz, komşularımızın taleplerini karşılamaya çalışırken gönüllerini de kazanmak istiyoruz. Biz gerçekten hizmet etmek istiyoruz. Doğup büyüdüğümüz Kartal'da iyi ve faydalı işler yapıp buradaki yaşam standardını daha ileriye götürmek için gayret ediyoruz. Kısacası Kartal'a artı değer katmaya çalışıyoruz. Bizim bu gayretimiz de Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi yerelden genele gidecek başarının ayak izleri... Bizler ne kadar başarılı olursak, ne kadar komşumuzun gönlünü kazanırsak, ne kadar çok iyi işlere imza atarsak, komşularımız elbette ki genel siyasette de tercihlerini bir daha sorgulayabilirler" dedi.



"Kartal'ın 25 yıllık sorununu çözen bir hamle"



Kartal Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile üst seviyede bir koordinasyonla çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, "Göreve geldikten sonra yoğun yağışların olduğu dönemlerde özellikle Kartal Meydanı civarında oluşan su baskınlarının, yapılacak yeni bir altyapı düzenlemesi ile çözülmesi gerektiğini Büyükşehir Belediye Başkanımızla paylaşma imkanımız oldu. Maalesef geçtiğimiz 10 yılda ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasındaki iletişimsizlikten kaynaklı bu sorunları aşamamıştık. Bu sürecin sonunda hem Fen İşleri Müdürlüğümüz hem de İSKİ, çok hızlı bir şekilde olaya müdahil olup birden fazla noktada önümüzdeki 100 yılın altyapısını oluşturacak çalışmalara başlamış oldu. Çalışmalardan dolayı esnaf ve vatandaşlarımız mutlu. Bu, Kartal'ın 25 yıllık sorununu çözen bir hamle. Koordinasyon toplantıları sayesinde bunlar oluyor. Şunun da altını çizeyim, 39 ilçe belediyesine bu davetler yapılıyor. Burada siyaset üstü bir bakış var" dedi. - İSTANBUL