Son dakika! Başkan Hasan Kılca çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika! Başkan Hasan Kılca çocuklarla bir araya geldi

17.11.2020 00:58
Son dakika! Başkan Hasan Kılca çocuklarla bir araya geldi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ulaşabildikleri çocukların yüzünü güldürmek amacıyla gönüllü gençler tarafından hayata geçirilen "Şehrin Çocukları" gönüllülerinin Göçü ve Karakaya mahallelerinde çocuklara kitap ile oyuncak hediye etme programına katıldı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ulaşabildikleri çocukların yüzünü güldürmek amacıyla gönüllü gençler tarafından hayata geçirilen "Şehrin Çocukları" gönüllülerinin Göçü ve Karakaya mahallelerinde çocuklara kitap ile oyuncak hediye etme programına katıldı.

Kurulduğu geçtiğimiz yıldan bugüne kadar Konya'nın dört bir yanında onlarca sosyal sorumluluk projesine imza atan "Şehrin Çocukları" gönüllüleri, bu kez de Karatay'ın merkeze uzak Göçü ve Karakayalı çocukların yüzünü güldürdü. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da gönüllü gençler tarafından oluşturulan bu anlamlı projeye destek vererek söz konusu mahallelerde çocuklarla bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, "Şehrin Çocukları" gönüllüleriyle birlikte, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası"nda gerçekleştirilen program kapsamında önce Göçü'de ardından da Karakaya'daki çocuklara oyuncak, kitap ve boyama kitabı hediye etti.

"Her şey çocuklarımızın yüzünde bir tebessüme vesile olabilmek için"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, anlamlı program dolayısıyla "Şehrin Çocukları" gönüllülerine teşekkür ederek, çocuklarla bir araya gelerek çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturabildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Merkez ve merkeze uzak mahallelerimizi sık sık ziyaret ederek, gerek muhtarlarımızla gerekse bölge sakinlerimizle bir araya geliyoruz. Bu ziyaretlerimizde muhtarlarımızın ve hemşehrilerimizin taleplerini dinleyerek ilçemizin dört bir yanına hizmetlerimizi götürüyoruz. Ancak bugün çocuklarımız için Göçü ve Karakaya'dayız. 'Şehrin Çocukları' gönüllerinin daveti üzerine buradayız. Ben, bu anlamlı projeden ve bizleri de sizlerin mutluluğuna ortak ettikleri için 'Şehrin Çocukları' gönüllülerine teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. Sizlerin yüzünde oluşacak bir tebessüm her şeye değer. Bizler de buna vesile olmak ve geleceğimiz olan siz kıymetli çocuklarımıza yatırım yapmak için tüm gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü sizler, bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin gelecekte başarılı olabilmeniz için şimdiden bir planlama yapmanız ve çok çalışmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Şehrin Çocukları" Gönüllüleri de bu anlamlı projeye destek veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek, "Bizler, 2019'da 'Bu şehirde çocukların yüzü gülüyorsa orada her şey yolundadır' diyerek yola çıktık ve o günden bu yana 186 kişilik gönüllü ekibimizle birçok anlamlı projeye imza attık. Bugün de Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla sizlerle buluşmak, sizlere kitaplar ve oyuncaklar hediye etmek için buradayız. Programımız her anlamda destek veren ve bugün bizlerle olan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyorum. Sizler bizlerin geleceğisiniz. İnşallah sizler de gelecekte bu tür projelerde yer alacak ve hediyeleşme sünnetini sürdüreceksiniz" diye konuştu. - KONYA

Hasan Kılca, Karakaya, Karatay, Konya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika! Başkan Hasan Kılca çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika


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