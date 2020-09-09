Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve belediye personeli, Duchene Musculer Distrofi (DMD) kas erimesi hastalığına dikkat çekmek amacıyla kısa filmde yer aldı. Filmde gökyüzüne kırmızı balonlar bırakıldı.

Tüm Türkiye'de 7 Eylül tarihinde Duchene Musculer Distrofi diğer adıyla kas erimesi hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. DMD'ye dikkat çekmek ve hastalığın tedavisi için bilim insanlarına çağrıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerden biri de Marmaris Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Belediye personeli Şeref Uyar'ın DMD Hastası oğlu Ayaz Can Uyar'ın da katıldığı etkinliğe, plajda güneşlenen vatandaşlar da destek verdi. "Düşenin dostu olmaz" sloganıyla ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan katılımcılar DMD hastalığına dikkat çekti.

Hazırlanan videoda Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye çalışanları, Marmaris Belediyespor sporcuları rol aldı.

5 bin çocuğun bu hastalıkla mücadele ettiğine dikkat çeken Şeref Uyar, devlet yetkililerine seslendi. DMD hastalığının yurtdışındaki tedavi masrafları ise bir hayli fazla olduğunu belirten Uyar, Türkiye'de hastalığın tedavisi için bilim insanlarının desteklenmesini ve bu alanda yatırımlar yapılmasını talep etti. - MUĞLA