Son dakika! Başkan Oprukçu: "Gazilerimiz Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır" - Son Dakika

Son dakika! Başkan Oprukçu: "Gazilerimiz Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır"

Son dakika habere göre Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gazilerin Türk fedakarlığının ölümsüz destanları olduğunu söyledi.

Son dakika! Başkan Oprukçu:

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gazilerin Türk fedakarlığının ölümsüz destanları olduğunu söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Gaziliğin onurlu bir unvan olduğuna vurgu yapan Başkan Oprukçu, "Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür, gazilik ebediyete kadar taşınacak büyük bir onurdur. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin aşan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. 'Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama vatanım olmadan yaşayamam' diyen gazilerimiz vatan size minnettardır. Türk vatanı şehit ve gazilerimizin kutlu bir mirasıdır. Türk milleti hem şehitlik anıtı hem de gaziliğin adıdır. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimizin kanlarıyla kurulduğu gibi gazilerimizin dua ve karşılıksız mücadeleleriyle var olmuştur. Türk milleti, gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde aydınlık bir geleceğe şanlı geçmişimizin hatıra ve emanetleriyle yürüyecek, vatanımız üzerinde emelleri olan hainlere ve düşmanlara tarihinde olduğu gibi bugün de yarın da fırsat vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimizin gününü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyorum" dedi. - KONYA

Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Konya, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başkan Oprukçu: 'Gazilerimiz Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır' - Son Dakika

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