Son dakika! Başkan Özcan'dan Nazilli'nin tarihi gelişimine destek - Son Dakika

Son dakika! Başkan Özcan'dan Nazilli'nin tarihi gelişimine destek

Son dakika habere göre Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Adnan Menderes Üniversitesi, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Adnan Menderes Üniversitesi, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

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Nazilli'nin tarımsal ve ekonomik gelişiminin yanı sıra kültürel zenginliklerinin araştırılması ve korunması noktasında çalışmalar yapan ve mevcut projeleri destekleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Adnan Menderes Üniversitesi, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen protokol imza törenine katıldı.


İmzalanan protokole göre, Sümerbank Balo Salonu restore edilirken aynı zamanda Aydın il sınırlarında bulunan ve içerisinde Mastaura Antik Kenti'nin de yer aldığı ören yerlerinde yüzey kazıları yapılacak.


Nazilli'nin mevcut tarihi değerlerinin korunması ve bugüne kadar gizli kalmış zenginliklerinin de gün yüzüne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Özcan; "Bu projeye emek veren ve hayata geçirilmesi için destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, siyasilerimize, Reysaş GYO'ya ve üniversitemizin kıymetli idarecilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Nazillimizin en büyük değerlerinden biri olan Sümerbank'ı bir nebze de olsun canlandıracak, eski güzel günlerine geri döndürecek bir restorasyon projesi elbette ki Nazilli'de doğmuş ve bu topraklarda büyümüş olan bizleri çok heyecanlandırdı. Bunun yanı sıra tüm platformlarda dile getirdiğimiz gibi Nazillimizin tarihine ışık tutacak çalışmaların yapılması, ören yerlerinde profesyonel bir çalışma ile tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması gerekiyordu. Bugün tarihi bir sürece tanıklık ettiğimize inanıyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başkan Özcan'dan Nazilli'nin tarihi gelişimine destek - Son Dakika

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