Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçedeki eğitim ve bilişim projeleri hakkında bilgi vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret etti.

Başkan Öztekin ziyaretinde ilçede inşa edilecek yeni okullar başta olmak üzere eğitim alanındaki mevcut ve yeni dönem yatırımlarını Bakan Selçuk ile paylaştı. Emniyetevleri Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nin ardından hizmete açılacak Sultan Selim ve Hamidiye millet kıraathaneleri, çocuklara uzayı uygulamalı olarak tanıtacak Uzay Evi, sosyal medyada kendi mecralarını oluşturmak isteyen çocuk ve gençlere özel Stüdyonuz Bizden, Sporcuhane, Gençhane, Proje Üretim Merkezi, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi, kreşler, Kültür Sanat Akademisi, Genç Girişimci Merkezi, Uygulamalı Eğitim Platosu, spor kompleksleri, Kağıthane Gençlik Kulübü, Uygulamalı Eğitim Platosu; ziyarette konuşulan projeler arasındaydı. Bakan Selçuk projelerin, öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatına büyük fayda sağlayacağını belirterek, çalışmalarından ötürü Başkan Öztekin'i tebrik etti.