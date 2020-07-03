Son dakika! Başkan Öztürk vekalet kurban bağışı yaptı - Son Dakika

Son dakika! Başkan Öztürk vekalet kurban bağışı yaptı

Son dakika haberi... Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya kurbanlık bağışında bulundu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya kurbanlık bağışında bulundu.

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Türkiye Diyanet Vakfı Yahyalı Şubesi tarafından vekalet kurban bağış standının açılışına Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner'le birlikte katılan Başkan Esat Öztürk, kampanyayı başlatan Diyanet Vakfı'na teşekkür ederek, ilçe halkından kampanyaya bağışta bulunmalarını istedi.


Yahyalı' nın hayırseverliğiyle ün yapmış bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Öztürk; " Diyanet Vakfı güvendiğimiz bir kurumumuz. Her yıl düzenlenen bu kampanyaya bağışta bulunarak, katkı vermeye çalışıyoruz. Bu vesileyle ilçemizin güzel insanlarını kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Hayırseverliği ile ön plana çıkmış bir ilçeyiz. Geçen sene 140 kurban bağışı yapılmış ama bu sayı yeterli değil. Bu sene kampanyaya çok daha fazla bağış bekliyoruz. Neden bu sene 250 - 300 kurban bağışı olmasın. İnşallah bu konuda gayret edeceğiz. Diyanetimiz güzel bir sloganla bu kampanyayı yapıyor. Her şeyi özetleyen, güzel bir slogan olmuş. Bizim kurbanlarımızı gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında fakire, garibe ulaştıran başta Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'a ve kampanyada görev yapan tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bende kurban bağışımı Diyanet Vakfı'na yapıyorum." diye konuşuyorum.


Kampanyaya kurban bağışıyla destekte bulunan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında; " Geçen yıl ekonomik sıkıntılardan dolayı bağış sayımız az olmuştu ama bu sene hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağız. Kurban, Müslümanlar arasındaki bir yardımlaşmadır. İster yurtiçine isterseniz yurtdışı bağışta bulunabilirsin. Yurtdışında yaşayan ihtiyaç sahiplerine de bağışlarınız ulaştırılıyor. Yapılan anketlerdeki sonuçlar da gösterdi ki Türkiye'deki en güvenilir teşkilatı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Her insan gönül rahatlığıyla kurban bağışında buraya yapabilir. Ben kampanyada görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Yahyalı Müftüsü Dursun Sarı'da kurban bağışında bulunan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner'e ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e teşekkür etti. - KAYSERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Esat Öztürk, Türkiye, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başkan Öztürk vekalet kurban bağışı yaptı - Son Dakika

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