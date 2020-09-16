Son dakika! Başkan Pekmezci Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika! Başkan Pekmezci Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti

Son dakika gündem haberi: Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Türk tarihine altın harflerle nakşedilen Çanakkale Zaferi'nin gelecek nesillere en iyi şekilde anlatılabilmesi adına şehir şehir gezen ve bu kapsamda Bayburt'a gelen Çanakkale Mobil...

Son dakika! Başkan Pekmezci Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Türk tarihine altın harflerle nakşedilen Çanakkale Zaferi'nin gelecek nesillere en iyi şekilde anlatılabilmesi adına şehir şehir gezen ve bu kapsamda Bayburt'a gelen Çanakkale Mobil Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretçilerini adeta Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissettiren ve o ruhu yakalayabilmelerini, o günlere bir nebze olsun tanıklık etmelerini sağlamak amacıyla Bayburt'ta olan müzeyi ilgiyle gezen Başkan Pekmezci yetkililerden bilgi alarak kendilerini Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Çanakkale, Bayburt, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başkan Pekmezci Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li Şişli Belediyesi ilçedeki mekanların 23'ten sonra dışarıdaki masalara alkollü içecek servisini yasakladı İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı
Acemi market hırsızını ayak izleri ele verdi! Çaldığı malzemelerle yakalandı Acemi market hırsızını ayak izleri ele verdi! Çaldığı malzemelerle yakalandı         
15:11
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Yıllarca birbirinden habersiz olan öz kardeşler 75 yıl sonra kavuştu Yıllarca birbirinden habersiz olan öz kardeşler 75 yıl sonra kavuştu         
13:52
Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi         
13:10
AK Parti 22. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan vefat etti AK Parti 22. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan vefat etti         
12:53
Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı         
12:48
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Göztepe'nin istediği Alper Potuk, transfere sıcak bakıyor Göztepe'nin istediği Alper Potuk, transfere sıcak bakıyor         
12:09
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı         
11:00
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 16:18:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Başkan Pekmezci Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei