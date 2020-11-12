Son dakika... Başkan Pekyatırmacı: "SOBE'nin projesi ile otizmli çocuklarımız iş hayatına atılacak" - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan ve Türkiye'nin önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nın (SOBE) Mevlana Kalkınma Ajansına sunduğu 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamındaki "SOBE ile Otizmli Bireyler İş Hayatında Projesi" destek almaya hak kazandı.

Proje sözleşmesi Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve SOBE Başkanı Mustafa Ak tarafından imzalandı. Törende, yine ajans tarafından desteklenen projelerini imzalamak için hazır bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yer aldı. Söz konusu projeye Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 1 milyon 300 bin TL destek sağlanacak.

"İş birliğindeki kurumlarımız ülkemizde de örnek gösterilecek çalışmalar yapıyorlar"

Atılan imzaların ardından proje ile ilgili görüşlerini dile getiren Vahdettin Özkan, "SOBE Vakfımız, Selçuklu Belediyemiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz otizmli çocuklarımıza yönelik olarak sadece bölgemizde değil aynı zamanda ülkemizde de örnek gösterilecek çalışmalar yürütmekteler. Bizim için çok özel olan bu çocuklarımıza ve ailelerine yönelik olarak yürütülen bu hizmetler ajansımız desteği ile daha da derinleştirilerek, çeşitlendirilerek daha da nitelikli hale getirilecek. Amaçları arasında, otizmli çocuklarımızın klasik eğitimlerinin dışında diğer becerilerinin geliştirilmesi ve istihdamlarının sağlanması gibi bileşenlerinin olması projeyi daha da anlamlı hale getiriyor. Bizler bu çocuklarımızın hayata daha aktif katılabilmeleri ve kendilerini her açıdan geliştirebilmeleri adına elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımız gibi özel olan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Bu anlamlı projeyle otizmli bireyler iş hayatına da adapte olacak"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak, vakfın kuruluşundan bu yana otizmli çocukların rehabilitasyonları, mesleki gelişimleri ve diğer tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için faaliyetler yürütmeye gayret gösterdiklerini belirterek, "Bu projemiz kapsamında Konya'da bulunan otizmli bireylerin yararlanabileceği bir sosyal girişim merkezi kurulacak ve bu merkeze bağlı galoş üretim atölyesi, mutfak sanatları atölyesi, el sanatları ve seramik atölyesi, paketleme atölyesi, tanıtım ve sunum atölyesi gibi yenilikçi modelin uygulanması sağlanacak. Bu sayede mesleki anlamda gelişim kazanan otizmli bireylerimiz hem sosyal hayata daha kolay adapte olabilecekler hem de istihdama katılacaklardır. Böylesine anlamlı bir projeyi hazırlayan SOBE Vakfımıza, desteklerini esirgemeyen Mevlana Kalkınma Ajansımıza çok teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Otizmli bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı amaçlıyoruz"

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak da, hızla artan ve nedenleri de daha tam olarak bilinemeyen otizm spektrum bozukluğunun bilimsel olarak kanıtlanan tek tedavisi erken, sürekli ve yoğun eğitim olduğunu dile getirerek, "Terapilerle desteklenen eğitimin etkisi çok daha hızlı ve kalıcı olabilmektedir. Merkezimizde erken tanı dönemi 1 buçuk, 2 yaşından yetişkinlik dönemine kadar farklı yaş gruplarındaki otizmli bireylere hizmet vermektedir. Ayrıca otizmli bireylerimiz eğitim ve terapi (spor, binicilik, yüzme) alanlarından bireysel ders imkanlarından faydalanmaktadır. SOBE, geleneğimizde medeniyetimizde olan vakıf anlayışını harfiyen uygulamaya çalışan bir kurumdur. Proje ile birlikte eğitim alanında verdiğimiz hizmetin yanında istihdama da katkı sağlayacağız. Bu anlamda Mevlana Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kabul edilen projemiz ile otizmli bireylerin toplumsal yaşama entegrasyonlarını, bağımsız yaşama katılabilmelerini ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlamaktayız. Vakıf olarak, projemize destek veren ajansımıza ayrıca teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz daha fazla otizmli çocuğumuza ulaşmak"

Destek verdikleri proje hakkında ayrıntılı bilgi veren MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ise, "Gerek otizmli ve gerekse de başka sebeplerle engeli bulunan çocuklarımızın hepimizde yeri ve önemi farklı. Bizler, bu çocuklarımızı bizlere emanet olarak gören bir milletiz. Bu denli anlamlı bir projenin ajansımıza sunulmasından ayrı bir memnuniyet duyduk ve bakanlığımız da uygun görerek destek sağladı. Projede ana hedefimiz Konya'da bulunan otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin toplumsal yaşama entegrasyonlarını, bağımsız yaşama katılabilmelerini ve yaşam kalitelerini artırmayı sağlamaktır. Bu genel hedefe ulaşabilmek için otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin yararlanabileceği yenilikçi bir istihdam ve eğitim modeli tasarlanacak, geliştirilen aile katılımlı istihdam ve eğitim modelinin pilot uygulaması ajansımız desteği ile yapılacaktır. Yine proje kapsamında kurulacak merkezde faaliyet gösterecek atölyelerde istihdam edilecek bu çocuklarımız, hem hayata daha kolay entegre olabilecekler, hem de elde ettikleri gelir ile daha fazla otizmli çocuğumuza ulaşılmasına ve eğitim almalarına da katkı sağlayacaklar. Ayrıca SOBE Vakfımıza ait mevcut kafeterya için, otizmli bireylerin çalışabilmesinde kullanılabilecek ekipmanlar temin edilecektir. Kurum olarak, bu projeye destek vermekten ayrı bir mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, projenin güzel sonuçlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - KONYA