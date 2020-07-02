Son Dakika: Başkan Seçer, MEP bileşenleri ile buluştu - Son Dakika

Son Dakika: Başkan Seçer, MEP bileşenleri ile buluştu

Son dakika habere göre MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformunun üyesi olan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle buluştu.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformunun üyesi olan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle buluştu. Başkan Seçer, Mersin'in yararına ve sorunlarının çözümüne yönelik olacak her türlü girişime destek verdiklerini ve vereceklerini belirterek, "Sizinle her alanda diyalog ve işbirliğine hazırız" dedi.

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Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Platformu (MEP) üyesi STK başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıya, MEP 11. Dönem Başkanı Özcan Demir moderatörlük yaptı.


"Her alanda diyalog ve işbirliğine hazırız"


Başkan Seçer, toplantıda MEP üyelerine, pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve Mersin gündeminde yer alan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçer, göreve geldiği 15 ayı değerlendirdiği konuşmasında, STK temsilcileriyle sık sık bir araya geldiklerini ve kent gündemi ve çözüm bekleyen sorunlarla ilgili ortak çözüm arayışı sergilediklerini anlattı. STK'lar ile gerçekleştirilen olumlu diyalogların kentin sorunlarının çözümünde önemli katkı sağladığını vurgulayan Seçer, "Sizinle her alanda diyalog ve işbirliğine hazırız" dedi.


Seçer, Mersin'in geleceğine yönelik atılacak tüm adımlar ve kent lobisinin oluşturulması konusunda gerekirse belediye ile ortak çalışacak bir komite kurulabileceğini ifade etti.


"Yatırımlar kaldığı yerden devam edecek"


Korona virüs sürecinde öncelikle sosyal projelere yöneldiklerini belirten Seçer, ihtiyacı olan, yardım başvurusunda bulunan tüm vatandaşlara hiçbir siyasi kaygı gütmeden yardımları ulaştırdıklarını söyledi. Belediyede mali disiplini sağladıklarını ve borçları erittiklerini kaydeden Seçer, MESKİ'nin bugün 13 noktada temiz içme suyu, kanalizasyon ve arıtma için çalışmalar yaptığını ve göreve geldikleri günden bu yana Mersin genelinde yaklaşık 200 bin ton sıcak asfalt döktüklerini aktardı.


Büyük yatırım olarak görülen kimi yatırımları pandemi sürecinde durduklarını, ancak önümüzdeki dönemde yatırımların kaldığı yerden devam edeceğini vurgulayan Seçer, yeni otobüs alımına yönelik ihalenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyledi. Seçer, metro ihalesiyle ilgili olarak da "İlk etapta yaklaşık 13,4 kilometrelik bir güzergahta bu çalışmayı yapacağız. Biz pandemi dolayısıyla pek çok projeyi beklemeye aldık, ihaleleri iptal ettik. Daha önce metro ihalesine itiraz olmuştu. İhale yenileme kararı bize bildirilmişti. Biz onların çalışmasını yaptık ve bitirmek üzereyiz. Tabi ki, hayatın normalleşmesini de bekliyoruz. Çünkü dünyanın birçok yerinden firmaların bu ihaleye iştirak etmesini beklediğimiz için daha uygun bir ortamı bekliyoruz" diye konuştu.


Başkan Seçer, toplantıda gündeme getirilen Büyükşehir Belediye Meclisinden borçlanma yetkisi konusunda ise "Bundan sonraki süreçte artık bir bahanemiz kalmadı. Borçlanma yetkisi alamasak da kentimizin geleceği için ben yatırım yapacağım" ifadelerini kullandı.


"Mersin'in her noktasında aynı gelişmişliği görmek istiyoruz"


MEP üyesi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan da "Uzun yıllardır özlediğimiz güzel bir ortam oluşturduk. MEP önemli. İnisiyatif alarak silkinmeliyiz. Birbirimizi tanıyoruz, güveniyoruz, Mersin'i bir bütün olarak görüyoruz. Mersin'in her noktasında aynı gelişmişliği görmek istiyoruz. Potansiyel gücümüzü ortaya koymalıyız. Tek bir yürekle Mersin'i ileri götürmek için adımlar atılmalı" diye konuştu.


Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli ise OSB yolu ile ilgili katkılarından dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti.


Mersin Ticaret Borası Başkanı Abdullah Özdemir de Mersin'de üretip, kazananların vergilerini de Mersin'de ödemesi gerektiğini ifade ederken, D-400 yoluna alternatif yolun kent için hayati önem taşıdığını, imar sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.


MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise "Her şey moralle olur. MEP, Mersin için önemli, farklı dönemler yaşadık, şimdi hareketlilik kazanmalı. Moralimizi her zaman üstün tutarak, kentimizin geleceği için çalışmalıyız. Aynı şekilde gece gündüz demeden Mersin'in geleceği için çalışan Başkan Seçer'e her ortamda moral vermeli ve arkasında olmalıyız" dedi.


Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, pandemi sürecinde fakir fukara ayrımı gözetmeksizin doğru dürüst belediyecilik yaparak verdiği hizmet için Seçer'e teşekkür etti. - MERSİN

Vahap Seçer, Ekonomi, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Başkan Seçer, MEP bileşenleri ile buluştu - Son Dakika Ekonomi

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