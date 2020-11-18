Son Dakika | Başkan Şimşek'in Mogan Gölü çalışmaları sonuç verdi - Son Dakika

Son Dakika | Başkan Şimşek'in Mogan Gölü çalışmaları sonuç verdi

18.11.2020 12:37
Son Dakika | Başkan Şimşek'in Mogan Gölü çalışmaları sonuç verdi, System.String[]

Son dakika habere göre Mogan Gölü'nde 2. etap temizliğinin başlaması için büyük çaba sarf eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gölnde temizlik çalışmalarının başladığı müjdesini verdi.

Mogan Gölü'nde 2. etap temizliğinin başlaması için büyük çaba sarf eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gölnde temizlik çalışmalarının başladığı müjdesini verdi.

Göreve geldiği günden bu zamana kadar Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi, Üniversiteliler Caddesi ve Konya Yolu'nun alta alınma çalışmalarının hızlanmasına kadar pek çok başarılı projeye imza atan Ramazan Şimşek, Mogan Gölü'nün temizlenmesi noktasında da verdiği büyük çabaların sonucunu aldı. " Ankara'nın denizi" olarak adlandırılan Mogan Gölü'nde 2. etap dip çamuru temizliği çalışmalarının yapılabilmesi için büyük çaba verdiğini ve çabaların sonuçlandığını aktaran Başkan Şimşek, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la, eski Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Ulaştırma Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile sık sık bir araya gelerek Gölbaşı'mızın ve hatta Türkiye'mizin değeri olan Gölbaşı'mızın sorununu sık sık dile getirdik. Şükür ki artık sona yaklaştık. Mogan'ımızın temizliği için İmbat gemisi Mogan'a indi. İmbat gemisine 3 temizlik gemisi daha eşlik ediyor" dedi.

Haziran 2017'de başlayan temizlik çalışmalarıyla gölün yüzde 40'ının temizlendiğini aktaran Başkan Şimşek, "İkinci ihalede tamamlandı. Mogan'ımızın kaybedecek yılları kalmadı. Bizler de süreci takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Mogan Gölü'nün sadece Gölbaşı nüfusunu ilgilendiren bir değer olmadığının altını çizen Şimşek, "5.5 milyon Ankaralı ve ülkemiz için büyük bir değer olan Gölbaşı'mıza hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Mogan Ankara'nın nefes aldığı bir yer, adeta Ankara'nın denizi. Bakan Bey 'Ankara'nın yeşil çizgisi Gölbaşı olacak' demişti. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşir, göl temiz bir görüntüye kavuşur. Gölün temizlenmesiyle birlikte Gölbaşı Ankara'nın yeşil kenti olacak. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, temizliği dört gözle bekliyoruz" dedi.

2019 yılında göreve gelir gelmez bir gazeteye röportaj veren Başkan Şimşek, Mogan Gölü'nde duran temizlik çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini "Temizliği dört gözle bekliyorum" ifadeleriyle dile getirmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la Nisan ayında video konferans ile görüşen Başkan Şimşek, Mogan'ın 2. etap temizliğini o toplantıda da gündeme getirerek, Mogan Gölü'nün 2. etap temizliğinin acil bir şekilde yapılmasını talep etmişti. Temizlik çalışmalarının başlaması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra, bakanlık bürokratlarıyla sık sık bir araya gelerek Mogan Gölü'nde dip çamuru temizliğinin yeniden başlatılması için yoğun bir çaba harcamıştı. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Halil Yıldız, Genel Müdür Yrd. Güven Duran, Daire Başkanı Savaş Cülcüloğlu, Daire Başkanı Salih Tan, Koordinatör Coşkun Yurt'la birlikte Eylül ayında temizlik sahasında incelemelerde bulunan Başkan Şimşek, Mogan Gölü'nün temizliğini sürekli gündemde tuttuklarını aktarmıştı. - ANKARA

Son Dakika | Başkan Şimşek'in Mogan Gölü çalışmaları sonuç verdi

Ramazan Şimşek, Murat Kurum, Mogan Gölü, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Başkan Şimşek'in Mogan Gölü çalışmaları sonuç verdi - Son Dakika


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