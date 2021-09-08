Son dakika... Başkan Soyer, orman yangınları için podyuma çıktı - Son Dakika

47. Shoexpo- İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Shoexpo Fuarımız sayesinde ülkemizin 2021 yılı ihracatı için koyduğu 300 milyon çift ayakkabı hedefine büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Başkan Tunç Soyer, orman yangınları mağdurlarına destek amaçlı başlatılan ayakkabı kampanyasında da podyumda ilk adımları attı. 10 adım atan Soyer adına bin çift ayakkabı yardımı yapılacak.

Türkiye'nin en önemli fuarcılık merkezlerinden Fuar İzmir, bu yıl 47. kez düzenlenen Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Nobel Expo tarafından; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve İzmir Ayakkabıcılar Odası işbirliğinde düzenlenen Shoexpo - 47. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı açılış töreni ile başladı. Öte yandan Shoexpo kapsamında bir de sosyal sorumluluk projesi yapılıyor. Başkan Tunç Soyer, orman yangınları mağdurlarına destek amaçlı başlatılan ayakkabı kampanyasında podyumda ilk adımları attı. 10 adım atan Soyer adına bin çift ayakkabı yardımı yapılacak. Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneğinin organize ettiği podyum yürüyüşlerinde fuar boyunca önemli isimler olacak. Atılan her adım yüzle çarpılıp bağış olarak bölgeye ulaştırılacak. İzmir'in önde gelen sivil toplum kuruluşu LİYAKAT üyeleri de projeye destek veriyor. Fuar 11 Eylül'de sona erecek.

"Hedefimiz ihracat rakamlarını artırmak"

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Shoexpo'nun 110 katılımcı firmayı ve 200'ü aşkın markayı ağırladığını belirterek bu yıl Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu'dan ziyaretçilerinin yanı sıra, Almanya başta olmak üzere ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden yüzlerce sektör profesyonelini fuarda konuk ettiklerini söyledi. Soyer, "Shoexpo sayesinde ülkemizin 2021 yılı ihracatı için koyduğu 300 milyon çift ayakkabı hedefine büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz. Shoexpo 2021'in özel davetlisi uluslararası alım heyetleriyle yapılacak ikili görüşmelerin bu hedefe ulaşmakta önemli yeri olacak. Shoexpo İzmir'de, katılımcı ve ziyaretçiler sektördeki son yenilikleri keşfedecek ve iş ortaklıklarını güçlendirecek" dedi.

"Zirve yılı olmasını umut ediyoruz"

Türkiye'nin ayakkabı üretiminde köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Soyer, "Ayakkabı sektörü bu yılın ilk 4 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 15 büyüme sağladı. Yıl sonuna kadar ihracatta 1 milyar dolar bandının aşılmasının beklendiği sektörde, önümüzdeki yılın Türkiye'nin zirve yılı olmasını umut ediyoruz. Türkiye ayakkabı üretiminin yüzde kırkını sağlayan Ege Bölgesinin bu başarıya koyduğu büyük katkı, hepimiz için gurur kaynağı. Düzenlediğimiz tüm fuarlar gibi Shoexpo İzmir'in de amacı, İzmir ve Türkiye'nin refahını artırmak. Sektörden ekmek yiyenlerin ekmeğini büyütmek. Ticari ilişkileri güçlendirerek İzmir ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak" diye konuştu.

"Çok zorlu geçti"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Shoexpo İzmir'de 2 yılın ardından yeniden kapılarını açtı. 2019-2020 yılları ayakkabı ve çanta sektörleri açısından çok zorlu geçti" derken, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, "Shoexpo'nun ivmelenerek dikkat çeken bir organizasyon olacağına inancımız tamdır" sözlerine yer verdi. - İZMİR