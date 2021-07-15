Son dakika... Başkan Tahmazoğlu 15 Temmuz'da şehitliği ziyaret etti - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Gaziantep protokolü ile birlikte şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret edip, şehitler için dua etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, şehit yakınlarıyla ilgilenerek mezarlara karanfil bıraktı.

"O günleri unutmadık"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Asri ve Yeşilkent Mezarlığı şehitliklerinde düzenlenen anma etkinliklerine katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "15 Temmuz 2016 tarihinde istikbalimize, istiklalimize ve milli hakimiyetimize yönelik iç ve dış güçler darbe girişiminde bulunmuştu. Vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliğine yönelik bu hain darbe girişimi halkımızın birlik ve beraberliği ile sonuçsuz kaldı. O günleri asla unutmadık. Unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizi ziyaret edip onlar için dua ettik. Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Bugün bu bayrağın altında yaşaya biliyorsak onların sayesindedir. Ayrıca ailelerinin de bizlerin gönlündeki yerleri her zaman çok başkadır. 15 Temmuzun yıl dönümünde tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP