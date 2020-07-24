Son dakika! Başkan Tekin'in 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı - Son Dakika

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında, "Toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır" dedi.

Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, "Basının kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. İlçemizde ve ilimizde faaliyette bulunan yerel basın mensuplarımızın ve ulusal haber ajansı temsilcilerimiz başta olmak üzere üstlendikleri bu zor sorumluluğun bilinciyle görev yapan, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutlarım ve çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK