Son Dakika: Başkan Tuna: "Sizlerin sağlığını önemsiyoruz" - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, pandemi sürecinde belde halkının bayramı sağlıklı bir şekilde getirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Başkan Tuna yaptığı açıklama, "Belde halkımızın pandemi döneminde bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için beldemizde sürekli olarak dezenfektan çalışmaları, 10 bin adetin üzerinde maske dağıtımı yapılmıştır. Sizlerin sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle tüm camilerimize, kahvehanelerimize dezenfektan makinaları konulmuştur. Kahvehanelerimize kolonya ve maske bırakılmıştır. İhtiyacı olan vatandaşlarımız maskelerini kahvehanelerde veya belediyemizden ücretsiz olarak temin edebilir. Lütfen sosyal mesafemizi koruyalım, maskelerimizi takalım. Bayramımızı sağlık ve huzur içinde geçirelim. Kurban bayramımız mübarek olsun" dedi. - BİLECİK