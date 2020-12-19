Son dakika genel: Başakşehir anne çocuk merkezine sahip çıkıyor - Son Dakika

Başakşehir anne çocuk merkezine sahip çıkıyor

Başkan Yasin Kartoğlu, anne Çocuk Merkezi'nde incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İBB Zabıtası tarafından kapı kilidi kırılarak işgal girişiminde bulunulan Anne Çocuk Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Kartoğlu, Anne Çocuk Merkezi'nin Başakşehirlilere ait olduğunu ve Başakşehirliler için bu merkeze sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nde yer alan ve kısa süre içerisinde hizmete açılacak Anne Çocuk Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Kartoğlu yetkililerden bilgi aldı. İBB Zabıtası tarafından yapılan işgal girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kartoğlu, "İBB yönetiminin yapmış olduğu bu zorbalığa, bu hukuksuzluğa geçit vermedik. Adli makamlara başvurumuz neticesinde haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı. Kolluk kuvveti gücüyle İBB yönetimi buradan uzaklaştırıldı" dedi.

"Merkez Başakşehirlilere ait"

Başkan Kartoğlu, hukuksuz işgal girişiminin ardından süreç hakkında istişarede bulunduklarını belirtti. Yapmış oldukları istişareler sonucunda bazı bilgilere ulaştıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Başak Mahallemizde bulunan Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'mizin tam karşısında bir arazi bulunuyor. Maalesef bu kamu arazisi İBB yönetimi tarafından üçüncü kişilere satıldı. Bahsettiğimiz arsaya da kültürel ve sosyal alanlar oluşturulmalı ve vatandaşın hizmetine sunulmalıydı" dedi. Başkan Kartoğlu Anne Çocuk Merkezi'nin Başakşehirlilere ait olduğunu, Başakşehirliler için bu merkeze sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti.

Buluşma noktası olacak

Anne Çocuk Merkez pandemi kuralları dikkate alınarak kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Başakşehirli kadınlar ve 4-6 yaş aralığında çocukları olan anneler için eğlence ve buluşma noktası haline dönüşecek. Anne Çocuk Merkezi'nde robotik kodlama, psikolojik danışmanlık hikaye anlatımı, şiir, bilmece, tekerleme ve kadın sağlığı gibi birbirinden farklı dersleri uzman eğitmenler eşliğinde verilecek. Merkeze kadınlar için de özel bir alan oluşturuldu. Başakşehirli kadınlar gün gibi özel etkinliklerinizi randevu alarak bu merkezde gönül rahatlığıyla yapabilecek. Ayrıca 4-6 arasındaki çocukların doyasıya eğlenebilecekleri oyun alanları ve sınıfları da hazırlandı.