Anneler Günü münasebetiyle şehit, gazi ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet alan anneleri ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, "Sevgisiyle dünyayı güzelleştiren iyiliği, merhameti, sabrı ve şefkati ile bizlere örnek olan tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Bir annenin değeri her zaman en üst seviyede olmalı, hiçbir anne unutulmamalı. Evladı yanında olmayan her annemize evladının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anneler Günü münasebetiyle Şehit Piyade Er Selim Gedik, Gazi Yasin Akbulut'un annelerini ziyaret ederek evlatları adına şehit ve gazi annelerine çiçek takdim etti. Ziyaretlerini Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) bünyesinde hizmet alan 80 yaşındaki Şefika Zengin'in hanesini ziyaret ederek devam ettiren Başkan Yüce, böylesine özel bir günde bizi hayata getiren hiçbir anne unutulmamalı ifadelerinde bulundu. Başkan Yüce'ye ziyaretleri esnasında Sosyal İşler Daire Başkanı Rami Murat Topuz'da eşlik etti.

Annelerimize evlat sevgisini yaşatabildiysek ne mutlu bize

Evlat hasreti çeken annelerin üzüntüsünü bir nebzede unutabilmesi için böylesine önemli bir günde evlatlarını temsilen annelerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Yüce, " Sevgisiyle dünyayı güzelleştiren iyiliği, merhameti, sabrı ve şefkati ile bizlere örnek olan tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Bir annenin değeri her zaman en üst seviyede olmalı, hiçbir anne unutulmamalı. Bizler bugün değil her gün annelerimize evlat olmak hiçbir annemizi unutmamak için mücadele ediyoruz. Evladı yanında olmayan her annemize evladının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Bugün de bu düşünce ile evladı şehit olan annemizin evinden ziyaretlerimize başladık. Annelerimize evlat sevgisini bir nebzede yaşatabildiysek ne mutlu bizlere. Bizim tarihimizde, kültürümüzde kadının ve annenin yeri her zaman farklıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) kendisine ilk ilahi emri geldiğinde Hz. Hatice Validemizin şefkatine ve anlayışına sığındı. Böyle bir Peygamberin ümmeti olarak bizler de annelerimize gerekli saygı ve sevgiyi her zaman göstermeliyiz. Tekrardan öncelikle oğullarını vatanları için toprağa vermiş olan şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ederim" dedi. - SAKARYA