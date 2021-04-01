Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 2019 yılı Mart ayında yapılan ve ikinci kez Ergene Belediye Başkanı olarak seçildiği seçimlerin yıldönümünde konuştu. Başkan Yüksel, Ergene halkına teveccühleri için bir kez daha teşekkür ederek eski dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de hizmetlerin katlanarak devam edeceğini belirtti.

2 yıl önce Ergene halkının tercihiyle ikinci dönem için Ergene Belediye Başkanlığına seçildiğini anımsatan Başkan Yüksel, "Seçimlerde bana ve ekibime güvenerek bizi yeniden belediye yönetiminin başına getiren Ergene halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Önceki dönemde ne söz verdiysek yerine getirmiştik. Yeni dönemde de verdiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz. Tüm projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Hiçbir mahallemizi bir diğerinden ayırmadan açıkladığımız tüm işleri yapacağız" dedi.

Göreve gelir gelmez alt yapı sorununa el attıklarını aktaran Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de göreve geldiğimiz günden itibaren Ergene'nin önemli bir sorunu altyapı konusuna eğildik. İçme suyu hatları ile kanalizasyon hatlarını yeniledik. 1 milyon 150 bin metrekare kilit parke taş, 45 kilometre asfalt yol, 6 kilometre beton yol yaparak yol sorununu çözüme kavuşturduk. Ergene Belediyesi yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen pek çok belediyenin 20 yılda 30 yılda ancak yapabildiğini daha ilk dönemimizde yaparak Ergene halkının hizmetine sunduk. Yeni dönemle ilgili önümüzde daha 3 yıllık görev süremiz var. Görev süremizde hangi mahalle için hangi projenin sözünü verdiysek yerine getireceğiz, daha önce olduğu gibi yine sözümüzü tutacağız" diye konuştu.

Başkan Yüksel seçimlerin yıldönümü dolayısıyla Ergene halkına bir kez daha teşekkür ederek, "2019 seçimlerinin yıl dönümü ile ikinci görev dönemimin ikinci yılında beni ve ekibimi göreve getiren Ergene halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Kalan görev süremizde hangi mahallemize hangi projenin sözünü verdiysek yerine getireceğimizi bir kez daha taahhüt ediyor, Ergene halkıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ