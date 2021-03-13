Son dakika: Başkan Yüksel: "Kapılarınızdan çiçekler, yüzlerinizden gülümsemeler eksik olmasın" - Son Dakika

Son dakika: Başkan Yüksel: "Kapılarınızdan çiçekler, yüzlerinizden gülümsemeler eksik olmasın"

13.03.2021 11:00
Son dakika: Başkan Yüksel:

Son dakika gündem haberi... Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle sağlık çalışanlarına ithafen bir paylaşımda bulundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle sağlık çalışanlarına ithafen bir paylaşımda bulundu. Yüksel, "Sizlere önce şahsım sonra tüm Kartallı komşularım adına yürekten teşekkür ediyorum. Sizler, "Beni Türk hekimlerine emanet edin." diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün güveni, Safiye Ali'nin öncülüğü, Tıbbiyeli Hikmet'in cesareti ile bizlere ilham vermeye devam ediyorsunuz" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Sağlık Çalışanlarına ithafen yazdığı mesajı:

"Değerli Sağlık Emekçileri,

Bu güzel ülkenin her bölgesinde, her şart altında insan yaşamının kutsallığını canları pahasına savunan sağlık çalışanlarımız

İnsanlık tarihinin en köklü, en meşakkatli mesleklerinden birini yapıyorsunuz. Sizlerin emekleri, özverili çalışmaları, çabaları ve mesleğe adanmışlığı ile çok daha güçlüyüz.

Bir yılı doldurduğumuz pandemi süreci sağlığın; yaşamın odağı olduğunu, olmazsa olmazı olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı.

Sizler pandemi koşullarında verilen büyük mücadelenin en ön saflarında yer alarak; ailelerinizden uzak kaldınız, yorgun düştünüz, stres ve zorlu koşullarda çalıştınız, hatta çalışma arkadaşlarınızı bu onurlu mücadelede yitirdiniz.

Hekimlerimizin ve sağlık personelimizin ilçemizde bulunan hastanelerde verdiği mücadelenin bizzat tanığıyım. Her koşulda yanınızda olmak için büyük gayret verdik, bir an bile olsa yükünüzü hafifletebildiysek ne mutlu bize.

Sizlere önce şahsım sonra tüm Kartallı komşularım adına yürekten teşekkür ediyorum. Sizler, "Beni Türk hekimlerine emanet edin." diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün güveni, Safiye Ali'nin öncülüğü, Tıbbiyeli Hikmet'in cesareti ile bizlere ilham vermeye devam ediyorsunuz.

Kapılarınızdan çiçekler, yüzlerinizden gülümsemeler eksik olmasın. 14 Mart Tıp Bayramı'nızı kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İyi ki varsınız." - İSTANBUL

Son dakika: Başkan Yüksel: Kapılarınızdan çiçekler, yüzlerinizden gülümsemeler eksik olmasın

Gökhan Yüksel, Tıp Bayramı, 14 Mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Başkan Yüksel: 'Kapılarınızdan çiçekler, yüzlerinizden gülümsemeler eksik olmasın' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım
Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:29:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Başkan Yüksel: "Kapılarınızdan çiçekler, yüzlerinizden gülümsemeler eksik olmasın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei