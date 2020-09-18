Son dakika! Başkan Zolan: "Bu vatan şehit ve gazilerin en kutsal emanetidir" - Son Dakika

Son dakika! Başkan Zolan: "Bu vatan şehit ve gazilerin en kutsal emanetidir"

Son dakika haberleri... Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Son dakika! Başkan Zolan:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Zolan, "Dünya tarihine mal olmuş bir kurtuluş destanı ile kazanılan bu vatan bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir" dedi.

TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Dünya tarihine mal olmuş bir kurtuluş destanı ile kazanılan bu vatan bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bize düşen en büyük görev ise bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi geleceğe taşımaktır" dedi.

"Bu toprakların bedeli şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla ödenmiştir"

Türk milletinin, tarihin her döneminde tüm zorluklara karşı direnip bağımsızlığını canı pahasına korumayı ilke edindiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Ecdadımız, Orta Asya'dan başlayarak Anadolu'ya uzanan tarihi süreçte kanını ve canını bu topraklar için feda etmiş ve bizlere bu toprakları yurt kılmıştır. Daha dün 844. yıldönümünü andığımız şehrimizde yaşanan Miryokefalon Zaferi ile Anadolu kesin olarak Türk yurdu olmuştur. Bu toprakların bedeli şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla ödenmiştir. Uğruna çok büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatanın şehit ve gazilerin en kutsal emanetidir. Bu vesilelerle mukaddes vatanımızı kanlarıyla sulayan tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

19 Eylül Gaziler Günü, Denizli, Vatan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Başkan Zolan: 'Bu vatan şehit ve gazilerin en kutsal emanetidir' - Son Dakika

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