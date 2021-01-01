Başkent'te çatı yangını korkuttu - Son Dakika

Başkent'te çatı yangını korkuttu
01.01.2021 01:31
Başkent'te çatı yangını korkuttu Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Başkent'te çatı yangını korkuttu
ANKARA - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatı çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis binada bulunanları tahliye etti. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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