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Son dakika haber: Dolmuşun devrildiği anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: Dolmuşun devrildiği anlar kamerada

21.01.2022 13:46

Gelen son dakika haberine göre Dolmuşun devrildiği anlar kamerada Başkent'te bir aracın arka tekerine çarpması ile devrilen dolmuşun başka bir aracın üzerine düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Dolmuşun devrildiği anlar kamerada

ANKARA - Başkent'te bir aracın arka tekerine çarpması ile devrilen dolmuşun başka bir aracın üzerine düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Özlem Caddesi'nde meydana geldi. Rampadan aşağı inen aracın arka tekerine çarptığı dolmuş, devrilerek karşıdan gelen bir aracın üzerine düştü. Ardından devrilen dolmuşun arka yan camları patlayarak, bir yolcu dolmuştan aşağı düştü. Yaralı yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, dolmuşa çarpan araç sürücüsünün alnında yarık olduğu, dolmuş şoförünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı caddede bulunan bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

"Dolmuş havalandı"

Olay anını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Hasan Karataş, olayı dükkanın güvenlik kamerasından gördüklerini, o esnada dışarıdan çok büyük bir ses geldiğini söyledi. Karataş, "Dolmuşun bir tanesi buradan geçerken aşağıya bir araç indi. Araba çalışmamış herhalde. Aşağı inerken dolmuşun arka tekerine vurunca dolmuş havalandı burada, karşıdan gelen aracın üstüne düştü. Aracın üstüne düşünce komple camlar patlayınca yolcu aşağıya düştü. Adam yaralıydı, onu indirdik, tedavi yapmaya çalıştık. Sonra ambulans geldi. Kameradan gördük, çok büyük bir ses geldi, hemen yardımcı olduk. İki yaralı vardı, ikisini de ambulans götürdü. Yaralıların durumu fena değildi. Birinden kan akıyordu, battaniyeye sardık adamı" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, araçların Özlem Caddesi'nden çok hızlı geçtiğini, trafik lambalarının bir etkisi olmadığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.

Son dakika haber: Dolmuşun devrildiği anlar kamerada
Son dakika haber: Dolmuşun devrildiği anlar kamerada
Son dakika haber: Dolmuşun devrildiği anlar kamerada

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Ambulans, Karataş, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Dolmuşun devrildiği anlar kamerada - Son Dakika


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