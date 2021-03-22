Son Dakika | Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu
22.03.2021 15:37
Son dakika 3. sayfa haberi: - Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu.
- Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu
ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu.
Ankara'da etkili olan sağanak yağış yıldırım düşmesine neden oluyor. TBMM bahçesinin ardından Etimestgut ilçesinde de bir binanın çatısına yıldırım düştü.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1570 Caddesi Meydan Sitesi E Blok'un çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım çatıda yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
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