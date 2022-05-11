Son dakika: Başkent'te iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: Başkent'te iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

11.05.2022 23:41

Gelen son dakika haberine göre Başkent'te iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Ankara'da meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Başkent'te iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'da meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Güney Çevre yolunda Gölbaşı istikametine gitmekte olan O. Ç idaresindeki A 4693 HX plakalı araç, aynı istikamette ilerlemekte olan Y. B. yönetimindeki 01 C 1104 plakalı çekiciye arkadan çarptı. O. Ç idaresindeki yabancı plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan B. T. hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri O. Ç.'nin kullandığı otomobil içerisinde bulunan 3 kişiyi ve araç sürücülerini ambulansla çevre hastanelere sevk etti.

Ankara'da bir diğer kaza, Ankara Bolu yolu 26 km Saray köprü üzerinde meydana geldi. Kazan istikametinden merkez istikametine ilerlemekte olan ticari panelvan araç, karşı şeritten gelen 06 CFS 464 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma etkisiyle savrulan 06 CFS 464 plakalı otomobil içerisinde bulunan kadın sürücü araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin üzün süren çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan kadın sürücü çıkarıldı. Henüz isimleri öğrenilmeyen kadın sürücü ve panelvan sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Başkent'te iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika: Başkent'te iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika: Başkent'te iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika: Başkent'te iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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Otomobil, Tragger, Ankara, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Başkent'te iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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