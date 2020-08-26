Son Dakika: Başkent'te lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika: Başkent'te lokantaya silahlı saldırı: 4 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Ankara' nın Altındağ ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişilerin eğlendiği mekana gelerek pompalı tüfekle saldırdı.
Ankara' nın Altındağ ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişilerin eğlendiği mekana gelerek pompalı tüfekle saldırdı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucunda 4 kişi yaralandı.
Olay saat 01.00 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Rüzgarlı sokakta bulunan bir lokantada meydana geldi. Özkan Y. daha önce husumetli olduğu kişilerin içkili lokantada olduğunu öğrenerek pompalı tüfekle geldi. Husumetli olduğu Halil Y., Erkan A., Birol I. ve Ayhan D' nin masasına yönelen Özkan Y. pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Masada bulunan 4 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, Özkan Y. olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, lokanta bulunan müşteriler hızla dışarı çıkmaya başladı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. Polis ekipleri Özkan Y.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 08:12
Kaynak: İHA
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