Son dakika... Başkent'te narkotik operasyonu - Son Dakika

Son dakika... Başkent'te narkotik operasyonu

12.10.2020 15:26
Son dakika... Başkent'te narkotik operasyonu, System.String[]

Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 346 şahıstan 35'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 346 şahıstan 35'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonlar hakkında yapılan paylaşımda, "5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 346 şahıstan 35'i tutuklanmıştır. Operasyonlarda 7.2 kilogram esrar, 1 kilogram kokain ve bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Son dakika... Başkent'te narkotik operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Başkent'te narkotik operasyonu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusunun SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler Vatan Bilgisayar üyelik hesabı olan 27 bin kişinin şifresi çalındı Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı
MasterChef yarışmacısı Duygu, MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı         
15:22
Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş! Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş!         
15:04
Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu         
14:50
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda         
13:31
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum         
11:40
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 15:36:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Başkent'te narkotik operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei