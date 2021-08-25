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Son dakika: Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı

25.08.2021 22:20

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı Ankara polisi, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

- Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı

ANKARA - Ankara polisi, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 4 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube müdürlüğünce operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 3 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Son dakika: Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı
Son dakika: Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı
Son dakika: Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı
Son dakika: Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı

Çatışma, Gözaltı, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Başkent'te terör örgütüne operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika


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