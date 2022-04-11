Karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı - Son Dakika
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Karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı

11.04.2022 15:25

Karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptıANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde caddeden karşıya geçmeye çalışan yaya bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı

ANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde caddeden karşıya geçmeye çalışan yaya bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Ş .B isimli yayaya S. K. isimli sürücünün kullandığı 34 EGA 673 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu yaya Ş.B. yaralandı. Yaralı yaya olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sürücü S.K. yayanın birden önüne çıktığını öne sürdü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazayı seyreden meraklı kalabalık ise polislere zor anlar yaşattı.

Karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı
Karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı
Karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı
Karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı - Son Dakika


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