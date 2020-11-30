Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
30.11.2020 09:25
Son dakika haber: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Sincan ilçesi Yenikent 29 Ekim Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet C. idaresindeki 06 PEE 70 plakalı otomobil ile 06 BLB 627 plakalı otomobil Melih Gökçek Bulvarı üzerinde çarpıştı. Kazada 06 PEE 70 plakalı araç sürücüsü Mehmet C. yolcu Nazlı G.C. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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