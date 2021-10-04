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Son dakika haberleri... Başkent'te zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkent'te zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

04.10.2021 09:12

Gelen son dakika haberlerine göre - Başkent'te zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken kaza sonrası çıkan kavgada ise 3 kişi yaralandı.

- Başkent'te zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken kaza sonrası çıkan kavgada ise 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Ankara Ayaş Yolu Bulvarı Başer Köprü Üstü Sincan istikameti meydana geldi. Emre Z. yönetimindeki 80 ACP 594 plakalı otomobil Ankara Ayaş Bulvarı Yolu Başer Köprüsü üzerinden Sincan Merkez istikametine seyir halinde iken sağ şeritte bir aracın durması neticesi sol seride geçmesiyle aynı yöndeki Ali Ö. yönetimindeki 06 BSP 175 plakalı araç duramayarak 80 ACP 584 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücülerin kavga ettiği sırada arkada beklemekte olan sürücü Emin E.'nin kullandığı 06 EYT 60 plakalı araç, sürücü Bekir M. K. idaresindeki 20 F 6444 plakalı araç, Utku B. sevk ve idaresindeki 06 BNU 269 plakalı araç da kazaya karıştı. Kazadan dolayı 4 kişi yaralanırken kaza sonrası çıkan kavgadan dolayı da 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... Başkent'te zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Başkent'te zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Başkent'te zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Başkent'te zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Tragger, Sincan, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Başkent'te zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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