Son dakika: Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika: Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 gözaltı

01.03.2022 10:28
Son dakika: Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerini önlenmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucu 2 kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22- 28 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerini önlenmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucu 2 kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları Y.G.'nin üzerinde yaptıkları aramada 41 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şereflikoçhisar'da şüpheli hareketler sergileyen R.Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise 2 gram esrar ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, 28 Şubat, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 gözaltı - Son Dakika
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