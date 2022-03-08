Son dakika... Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

08.03.2022 10:23
Son dakika... Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerini önlenmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucu 9 kişi yakalanırken, çeşitli tür ve miktarda da uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerini önlenmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucu 9 kişi yakalanırken, çeşitli tür ve miktarda da uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan'daki devriyeleri sırasında şüpheli gördükleri İ.B.Y.'nin ve D.A.'nın üzerinde yaptıkları aramada 7 adet uyuşturucu hap ve 4 gram esrar yakaladı. Kahramankazan'daki Akıncı Yol Kontrol ve Arama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise paketlenmiş halde 740 gram toz esrar ele geçirildi. Mamak'ta şüphe üzerine üst araması yapılan üç şahsın üzerinden çıkan 5 gram esrar ele geçirilirken, Gölbaşı Yol Kontrol ve Arama Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta da 5 gram esrar ele geçirildi. Ekipler başka bir olayda da, Sincan'da B.Ç. ve S.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. B.Ç.'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 154 adet uyuşturucu hap ve içiminde kullanılan 4 aparat ele geçirildi.

Bahse konu 5 olayda uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konulduğu, toplam 9 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Ankara, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Başkent'teki uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı - Son Dakika


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