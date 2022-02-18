Başkentte polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 2 yabancı uyruklu yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin, geçmişte DEA? bünyesinde faaliyet gösterdiği ve halen çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduklarını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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