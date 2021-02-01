Ankara'da arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Berk Bilge A, tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Berk Bilge A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliğince sorgusu yapılan şüpheli Berk Bilge A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Çankaya ilçesi Ece Caddesi'nde oturan Berkay Kesen ile şüpheli Berk Bilge A. arasında tartışma çıkmış, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Berk Bilge A, arkadaşını tabancayla vurarak öldürmüştü.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, arkadaşını "şeytana benzettiği için" vurduğunu söylemişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Başkentte arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika