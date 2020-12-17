"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

17.12.2020 05:41

Ankara'da ters yönde ilerlerken karşıdan gelen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Ankara'da ters yönde ilerlerken karşıdan gelen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Çankaya ilçesi Cebeci Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde ilerleyen polis ekipleri, ters yönde giden Mehmet K. idaresindeki 06 BHM 462 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarı üzerine kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Altay Sokak'ta durduruldu.

Aracın kendisinin olmadığı iddiasıyla kız arkadaşını da olay yerine çağıran sürücü, alkol muayenesi yapılmasına izin vermeyince tartışma büyüdü.

Görevini yapmaya çalışan polis ekiplerini tehdit edip basın mensuplarına da hakaret eden sürücü gözaltına alındı.

"Dur" ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden hakkında tutanak tutulan sürücünün, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kıbrıs Caddesi, Mehmet K, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi
Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi         
00:12
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi         
00:06
ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin ilginç açıklama: İki ülke arasında uzlaşma fırsatı sağlayacak ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin ilginç açıklama: İki ülke arasında uzlaşma fırsatı sağlayacak         
23:45
Nihal Candan'dan Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim         
22:26
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 06:01:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei