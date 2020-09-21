Ankara'da eşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi'ndeki bir parkta E.Ç. ile eşi İ.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç, eşini silahla bacağından yaralayıp kaçtı.

E.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.