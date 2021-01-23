Son dakika! Başkentte evinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde evinin bir odasına kurduğu elektrikli düzenekle Hint keneviri yetiştiren kişi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı mobil park polisi, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptıkları çalışmayla daha önceden hakkında işlem yapılan Burak D'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda odalardan birindeki özel bölmede Hint keneviri yetiştirmek için elektrikli düzenek kurulduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar Hint keneviri ile 140 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.