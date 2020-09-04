Başkentte evinin balkonundan çevreye ateş eden ve 2 polis aracına zarar veren alkollü kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın Çankaya'daki evinin balkonundan çevreye ateş ettiği ihbarı üzerine olay yerine intikal etti.

Polis ekipleri, olası can kaybını önlemek amacıyla geniş kapsamlı çevre güvenliği alarak zanlıyı ikna için çalışma başlattı.

Alkollü olduğu tespit edilen S.A, tüm ikna ve iletişim çabalarına rağmen evinin balkonuna çıkarak tabanca ve pompalı tüfekle park halinde olan ve içerisinde görevli bulunmayan 2 polis aracına ateş açarak zarar verdi. Ekipler, saatler süren ikna çalışması sonucunda S.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada, 3 pompalı tüfek, bir 9 milimetre tabanca, 94 av tüfeği fişeği ve 135 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor.