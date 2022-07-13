Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Başkentte husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kuyumcu hayatını kaybetti - Son Dakika

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