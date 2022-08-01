Başkentte bina yangını - Son Dakika
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Başkentte bina yangını

01.08.2022 14:04

Başkentte bina yangını Ankara'da 4 katlı bir binanın giriş katında yangın meydana geldi.

Başkentte bina yangını

ANKARA - Ankara'da 4 katlı bir binanın giriş katında yangın meydana geldi. Vatandaşların panik yaşamasına neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Okul Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarından bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte bina yangını - Son Dakika

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