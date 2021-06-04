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Son dakika... Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı

04.06.2021 13:59
Son dakika... Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı, System.String[]

Son dakika haber: Başkentte nakliye kamyonun hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Başkentte nakliye kamyonun hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara bulunan GİMAT kavşağında, nakliyecilik yapan 06 LRE 72 plakalı kamyon, hafriyat taşıyan başka bir kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda nakliye kamyonunda bulunan 4 kişiden 3'ü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 3 şahıstan biri olan 22 yaşındaki Umut Aluç'un araçta sıkışması sonucu olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisine sıkışan Aluç'u araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sonucunda yaralananların Ankara Şehir Hastanesine götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Son dakika... Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı
Son dakika... Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı
Son dakika... Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı

İtfaiye, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı - Son Dakika


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