Üye Girişi
Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı

12.02.2022 13:11
Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı

Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgüt elebaşı ile yöneticisinin de bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgüt elebaşı ile yöneticisinin de bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun devamında ise örgütle irtibatı olduğu tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç elde eden 17 kişiyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler tespit çalışmaları sırasında aralarında örgütün elebaşı olan R.A. ile örgütün sözde yöneticisi G.Y.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 4 zanlı cezaevi gönderildi.

Operasyonun devamında 12 şüpheli yakalandı

Örgütün diğer üyelerini yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 17 farklı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Zanlıların ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise, 155 adet extasy hap, bin 419 adet sentetik ecza, 130 gr eroin, 115.5 gr pc, 25 gr bonzai, 40 gr esrar, 60 gr metamfetamin, 4 adet tabanca ve 94 adet fişek ele geçirildi. - ANKARA

Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı
Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı
Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı
Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı
Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı
Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı
Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı
Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı
Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı
Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı

YORUMLAR
500

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Ankara, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:32 Gözler saat 14.00'de! Bakan Nebati,yeni paketi açıklayacak
12:24 Dehşet görüntüler! Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
12:07 Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum
12:04 Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
11:56 Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti: Arkada öpüşüyordunuz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 13:17:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4'ü tutuklu 16 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement