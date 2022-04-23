Son dakika! Başkentte şans oyunu dolandırıcılarına operasyon - Son Dakika

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Jandarma Siber Suçlar Müdürlüğü'nce sosyal medya üzerinden sahte iddia kuponlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve 150 kişiyi mağdur eden 31 şüpheliye yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Müdürlüğü tarafından merkezi Ankara Polatlı ilçesi olmak üzere Türkiye genelinde 150 kişiyi mağdur eden ve toplamda 1 milyon TL civarında mağdurlardan sahte bahis kuponu ile para alan 31 kişiye Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ederek yaklaşık 1 milyon TL tutarında vurgun yaptıkları belirlendi.

Polatlı'da yapılan operasyonlarda ise yakalanan 5 kişiden4'ü sorgunusun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 1 kişiye ise ev hapsi verildi. - ANKARA