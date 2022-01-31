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Son dakika... Başkentte soba zehirlenmesi; 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Başkentte soba zehirlenmesi; 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

31.01.2022 16:44
Son dakika... Başkentte soba zehirlenmesi; 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesine bağlı Peçenek Köyünde meydana gelen olayda, evde yalnız olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Batuhan Pınar, koyunlara bakmak için gelen ağabeyi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin, yattığı odada bulunan kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

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Peçenek, Ankara, Sincan, Kömür, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Başkentte soba zehirlenmesi; 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Başkentte soba zehirlenmesi; 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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