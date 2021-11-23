Son dakika: Başkentte trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Çarpmanın etkisi ile olay yerinde hayatını kaybeden Ercan'ın cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Yegen, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Volkan Ercan'a, Erkan Yegen'in kullandığı 34 ELF 559 plakalı otomobil çarptı.

Ankara 'da karşıdan karşıya geçmek istediği sırada, yoldan geçen otomobilin çarptığı yaya olay yerinde öldü.

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