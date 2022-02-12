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Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

12.02.2022 17:20

Son dakika haberler: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 7 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 7 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ve Mamak ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan 7 kişinin olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Altındağ ve Mamak ilçelerinde bulunan 7 farklı adrese yönelik gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda H.Ş. ve G.T. isimli iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Uyuşturucu maddeleri ve tüfekler ele geçirildi

Gündüz vakti gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalar sonucunda 88,20 gram eroin ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan arama esnasında duvarda bulunan ve uyuşturucu madde içmeye özendiren tablo ise dikkat çekti.

Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Altındağ, Narkotik, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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