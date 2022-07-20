Son dakika! Başkentteki Suruç anmasında 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika! Başkentteki Suruç anmasında 45 kişi gözaltına alındı

20.07.2022 19:55
Son dakika! Başkentteki Suruç anmasında 45 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Başkentte, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenleri anmak isteyen gruptan 45 kişi gözaltına alındı.

Başkentte, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenleri anmak isteyen gruptan 45 kişi gözaltına alındı.

Saldırıda ölenleri anmak isteyen gruptan bazı kişiler, Kızılay'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na çıkarak yolu trafiğe kapattı.

15 Temmuz Kızılay Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'na yürüyen eylemcileri durduran polis, gruba eylemi sonlandırarak dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan gruba biber gazıyla müdahale eden polis 45 eylemciyi yakaladı.

Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Başkentteki Suruç anmasında 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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