Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kupaya uzandı. Efes sezonu çifte kupayla kapatarak tarihi bir sezona imza attı.

15. KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Geçen sezon lig tamamlanamazken 2018-19 sezonunda yine Anadolu Efes şampiyon olmuştu. Anadolu Efes böylece 15. kez şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes daha önce 1978-79, 1982-83, 1983-84, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2008-09, 2018-19 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı