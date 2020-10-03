Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim yapıldı.
Denetime katılan Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Demir, ilçedeki cadde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla görüştü, tedbirlere uyulması konusunda bilgilendirme yaptı.
Yılmaz, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika! Baskil'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika