Son dakika: Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

İneğin sahibi Yasin Yiğit, desteklerinden dolayı itfaiye ekibine teşekkür etti. - VAN

Alınan bilgilere göre olay, ilçesinin Andaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bataklığa saplanan ineği kurtaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölge kısa sürede gelen ekip, ineği bulunduğu bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.

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